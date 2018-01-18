РИАМО - 18 янв. Московская область вышла на второе место по производству сыра в РФ по итогам 11 месяцев 2017 года, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Самое большое производство сыра и сырных продуктов в январе – ноябре 2017 года в РФ отмечено в Алтайском крае – 55,4 тысячи тонн (больше 13% в общем объеме производства сыра в стране); Московской области – 45,7 тысячи тонн (порядка 11%); Брянской области – 31,7 тысячи тонн (порядка 7,5%)», — сказал Разин.

Он добавил, что в 2017 году по производству молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах (КФХ) Московская область в РФ занимает шестое место (Татарстан, Краснодар, Башкирия, Удмурдия, Алтай, Московская область), в Центральном федеральном округе – первое место.

Разин уточнил, что в Подмосковье более 40 предприятий (в том числе КФХ) занимаются производством сыра.