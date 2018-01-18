РИАМО - 18 янв. Специалисты Ликинского автобусного завода изучают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса ЛиАЗ-5292, произошедшего в Продольном проезде в Москве, причиной аварии могли стать плохие дорожные условия, говорится в сообщении пресс-службы завода.

На северо-востоке Москвы 17 января на пересечении Останкинского и Продольного проездов автобус задел мачту городского освещения. В результате ДТП травмы получил один пассажир.

«По предварительным данным, авария произошла из-за неблагоприятных дорожных условий: при совершении поворота на скользкой проезжей части автобус задел мачту городского освещения», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, автобус 2011 года выпуска оснащен современной агрегатной базой ведущих европейских производителей и соответствует международным стандартам безопасности. В автобусе установлены двигатель MAN и пневматическая двухконтурная тормозная система Wabco с системой ABS.