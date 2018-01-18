РИАМО - 18 янв. Метели, сильный снегопад и гололед ожидаются в ночь на 19 января в Москве и Московской области, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МЧС РФ.

«В связи с влиянием фронтальной зоны в Москве и Московской области в ближайшие один-три часа с сохранением ночью 19 января ожидается снег, местами сильный, метель, местами гололед; усиление юго-восточного ветра порывами 12-17 метров в секунду. Ветер сохранится до конца суток 19 января», - говорится в сообщении.

При непогоде возможны местами ухудшение видимости, снежные заносы на автотрассах, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП.

Ранее синоптик Гидрометцентра России сообщил, что более половины месячной нормы осадков января выпало в Москве с начала года.