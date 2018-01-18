РИАМО - 18 янв. Творчески подойти к лепке снеговиков смогут участники конкурса, который пройдет 20 января на территории Московского Дворца пионеров в рамках ежегодного фестиваля «Арт-битва снеговиков», говорится в сообщении пресс-службы департамента образования столицы.

«Конкурс авторской лепки снеговиков пройдет в Московском Дворце пионеров. Команды-участники создадут фигуры из снега. Оценивать работы будут по пяти номинациям: «Снеговик-чемпион», «Снеговик-болельщик», «Снеговик-забивака», «Снеговик встречает гостей» и «Снеговик-спортсмен», - говорится в сообщении.

По окончании соревнований жюри определит победителей и призеров. Награды будут также вручены лауреатам выставки поделок «Снеговичок встречает чемпионат мира по футболу–2018», которая сейчас проходит во Дворце пионеров.

Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку на электронный адрес: artsnegovik@mailvg.ru.