РИАМО – 18 янв. Чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы Каролина Костнер выразила мнение, что допинговый скандал не должен отразиться на выступлении российских фигуристок на предстоящих Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, сообщает в четверг ТАСС.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря 2017 года в связи с допинговыми нарушениями запретил российским спортсменам выступать на предстоящей Олимпиаде под флагом своей страны, однако предоставил возможность чистым спортсменам выступить на Играх под олимпийским флагом с надписью «олимпийский атлет из России».

«Я сильно не следила за этой проблемой, об этом лучше спросить у тех, кто вовлечен во все это. Но лично я считаю, что это вообще никак не скажется», - сказала Костнер.

Вероятными российскими участницами олимпийского турнира являются двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и ее партнерша по группе тренера Этери Тутберидзе Алина Загитова, которые сейчас лидируют на чемпионате Европы, проходящем в Москве, после исполнения короткой программы.

Костнер, которой в феврале исполнится 31 год, в прошлом сезоне возобновила карьеру после 16-месячной дисквалификации за лжесвидетельство по делу об обвинении в употреблении допинга бывшего жениха, легкоатлета Алекса Швацера.

Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.