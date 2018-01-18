РИАМО - 18 янв. Расположенные в парке Горького на территории Нескучного сада Летний (Чайный) домик, где когда-то царская семья во главе с Николаем I устраивала чаепития, и Ванный домик на берегу Екатерининского (Елизаветинского) пруда отреставрируют и приспособят под современное использование, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы России.

Летний (Чайный) домик представляет собой двухэтажное здание с двумя портиками: по главному фасаду и по фасаду, обращенному к реке. Общая площадь ремонтируемого и реставрируемого здания постройки XVIII-XIX века составляет 361,92 квадратных метра.

«В рамках реализации проекта будут восстановлены разрушенные участки стен, укреплены деструктурированные участки кирпича и заделаны трещины, усилены фундаменты, заменены балки и кирпичные столбы пола первого этажа, утеплены конструкции чердачного покрытия и увеличена несущая способность опорных узлов стропильных ног покрытия. Также будут проведены другие ремонтные работы», - говорится в сообщении.

На первом этаже Летнего домика обустроят аудиторию, где будут проходить лекции, семинары, выставки и просмотр кинофильмов. На втором этаже расположатся малый зал для отдыха и медиатека.

Второй проект предусматривает ремонт и реставрацию «Ванного домика», построенного в 1785-1795 годах, а также прилегающих к нему дорожек и площадок, находящихся на берегу Екатерининского (Елизаветинского) пруда. В одноэтажном кирпичном здании общей площадью 117,6 квадратного метра планируется провести усиление фундаментов, восстановление несущей способности колонн, ремонт и усиление кирпичной кладки, восстановление штукатурного слоя, белокаменного карниза, покрытия и кровли.

Также будут построены новые и реконструированы существующие подпорные стены, восстановлены существующие лестницы и сооружены новые, а также пандус, обустроены пешеходные зоны, восстановлены участки газона и проведены другие необходимые работы.

На первом этаже домика будут обустроены выставочный зал и помещение для хранения экспонатов. Выставочное помещение будет оснащено современным климатическим оборудованием, максимально подходящим для поддержания необходимого температурно-влажностного режима.

Оба домика будут использоваться только в летнее время, заключается в материале.