РИАМО - 18 янв. С января этого года в России вступил в силу ряд существенных поправок в жилищное законодательство, регулирующих отрасль ЖКХ, многие поправки в эти федеральные законы были приняты на основе законодательной инициативы правительства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы МинЖКХ региона.

«Данные изменения гуманизируют отрасль ЖКХ, существенно разворачивая ее в сторону собственника. Действительно, мы проделали значительную подготовительную работу в этом направлении, отработали в пилотном режиме на практике данные нововведения, причем большую часть изменений нам подсказала сама жизнь и жители в лице председателей советов многоквартирных домов, сеть которых в нашем регионе существенно развернута», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

По его словам, Подмосковье стало инициатором ряда ключевых изменений в федеральном законодательстве, в частности, улучшения качества услуг ЖКХ. Во-первых, очень важное для собственников помещений и в целом для рынка управления жилым фондом изменение – сокращение сроков действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом, теперь он устанавливается на пять лет, а не бессрочно, как было ранее.

«Уверен, что это позволит осуществлять собственникам квартир более плотный контроль за деятельностью управляющих компаний, а также создать конкурентные условия в отрасли, при которых недобросовестные УК будут вынуждены уйти с рынка», - отметил министр.

Второе важное изменение, которое отметил министр, касается лицензионных требований к УК, которые были дополнены, в частности, требованием к так называемому отсутствию тождественности или схожести до степени смешения фирменного наименования соискателя лицензии или лицензиата с фирменным наименованием лицензиата.

«Проще говоря, если ранее нерадивая УК набирала долгов, меняла свое название «Ромашка» на «УК Ромашка» и безнаказанно продолжала свою недобросовестную деятельность как новое юридическое лицо, собирая платежи с населения и выводя их из оборота, то теперь так не получится, и «хамелеоны» вымрут как класс, не имея возможности эволюционировать по формальным признакам», - подчеркнул Хромушин, добавив, что это важное изменение было осмысленно поддержано Ассоциацией председателей советов МКД.

Поправками в закон также введено понятие «грубых нарушений лицензионных требований», совершение которых при определенных условиях может послужить основанием для исключения из реестра лицензий субъекта РФ сведений о многоквартирном доме (многоквартирных домах).

Кроме этого, с текущего года органам государственного жилищного надзора ГЖИ предоставлена возможность обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии УК в случае отсутствия у последней в течение шести месяцев в реестре лицензий субъекта РФ сведений о многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат.

Также с января этого года в Жилищный кодекс РФ внесено существенное изменение в части расширения для собственников форм проведения общего собрания: теперь собственники в многоквартирном доме могут проводить его в форме заочного голосования с использованием системы ГИС ЖКХ.