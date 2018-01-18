РИАМО - 18 янв. В Подмосковье в рамках обеспечения функций региональных государственных органов были арендованы 169 автомобилей, 157 из них марок ГАЗ, LADА, Toyota Camry, Ford Focus, сообщается на сайте правительства Московской области.

В Московской области утверждены правила нормирования закупок для обеспечения функций региональных государственных органов. В соответствии с этими правилами нормированию подлежат, в том числе, и закупки услуг по аренде легковых автомобилей с водителем. Как уточняется в материале, закупка автотранспортных услуг 169 автомобилей на 167 миллионов рублей, опубликованная 21.11.2017, полностью соответствует вышеуказанным правилам.

«Двадцать девятого декабря по результатам заключен государственный контракт на 165 миллионов рублей, предметом которого являются услуги аренды 169 автомобилей, в том числе: 157 автомобилей марки ГАЗ, LADА, Toyota Camry, Ford Focus», — говорится в сообщении.

В закупочной документации марки автомобилей не указывались, и заявленным характеристикам соответствовали несколько марок автомобилей.

Услуги аренды автомобилей марки Mercedes не закупались и в заключенном госконтракте отсутствуют, заключается в сообщении.