РИАМО – 18 янв. Московский «Локомотив» уступил «Люцерну» в контрольном матче со счетом 3:0 в пользу швейцарцев, сообщает в четверг Газета.ru.

«Московский «Локомотив» провел товарищеский матч со швейцарским клубом «Люцерн». Встреча завершилась поражением «железнодорожников» со счетом 0:3», - говорится в сообщении.

Все три гола швейцарцы провели во втором тайме. Дубль в составе победителей оформил Даниэль Фоллонье, еще один мяч забил Шкельким Демхасай.

Примечательно, что в матче приняли участие защитник и капитан «железнодорожников» Ведран Чорлука и нападающий Ари, которые восстановились после тяжелых травм.

«Люцерн» располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. «Локомотив» является лидером РФПЛ после 20-ти туров.