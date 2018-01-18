РИАМО - 18 янв. Более 5,3 тысячи подмосковных школьников станут участниками Всероссийской олимпиады 2018 года, в регионе проходит региональный этап олимпиады по 27 предметам, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Как уточняется в материале, региональный этап включает в себя областные олимпиады по духовному краеведению Подмосковья, основам православной культуры, предпринимательской деятельности и потребительским знаниям.

«Более 5,3 тысячи учащихся области станут участниками Всероссийской олимпиады школьников-2018. Завершится региональный этап 22 февраля», - говорится в сообщении.

Всероссийская олимпиада школьников проходит во всех регионах страны. Ежегодно в ней участвуют более 7 миллионов учащихся.