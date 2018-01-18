РИАМО - 18 янв. Правительство Подмосковье наделили полномочиями по планированию профилактики и лечения инфекций у животных, соответствующие изменения в закон «О ветеринарии в Московской области» на 41-м заседании приняли депутаты Мособлдумы, сообщается на сайте регионального парламента.
«Поправки в закон наделяют правительство Московской области полномочием по установлению порядка планирования противоэпизоотических мероприятий в Подмосковье. С инициативой о принятии изменений в Московской областную думу обратилось правительство региона», - говорится в сообщении.
По словам начальника Главного управления ветеринарии Московской области Максима Ерезы, с 18 августа прошлого года утратил силу приказ №137 министерства сельского хозяйства РФ.
«На сегодняшний день мы осуществляем свои полномочия на основе соглашения Главного управления ветеринарии области и Минсельхоза», - отметил он.
Председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Мособлдумы Сергей Керселян предложил поддержать законопроект. Депутат также отметил, что поправки обсуждались на заседании комитета и не вызвали замечаний.
В 2018 году на противоэпизоотические мероприятия выделено 680 миллионов рублей. Они будут направлены на профилактику бешенства, замену неблагополучного по лейкозу крупнорогатого скота, приобретение фармацевтических средств для ветеринарного применения.
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