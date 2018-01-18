РИАМО – 18 янв. Врачи НИИ глазных болезней имени Гельмгольца в Москве проводят операцию школьнику, пострадавшему в результате нападения в пермской школе № 127, сообщает в четверг «Интерфакс».

«Ученику провели обследование для определения полной картины в связи с полученной травмой и сохранности структур глазного яблока. Операция проводится с целью восстановления глаза и для последующего восстановления зрения, общее состояние ребенка оценивается как удовлетворительное», - сообщила пресс-секретарь НИИ Фатима Кочева.

По ее словам, ранее школьнику уже была сделана операция в Перми.

Инцидент в школе № 127 в Перми произошел утром 15 января. Двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы. Возраст пострадавших детей – от 10 до 12 лет.