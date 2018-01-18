РИАМО - 18 янв. Выставка «Необъятный Рязанов», проходящая в Новом Манеже с 18 декабря, продлена до 1 февраля, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры Москвы.

«Выставка «Необъятный Рязанов» подразумевалась как новогоднее мероприятие, завершающее юбилейный год режиссера. Однако благодаря популярности у москвичей и туристов принято решение продлить выставку до 1 февраля», - сказал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

На выставке «Необъятный Рязанов» представлены мультимедийные инсталляции и личные вещи режиссера. Экскурсию в виртуальном режиме проводят друзья и коллеги Рязанова: Олег Басилашвили, Светлана Немоляева, Николай Фоменко, Лия Ахеджакова и Александр Ширвиндт.

Выставка размещена в трех залах. Основной зал познакомит с фильмографией Эльдара Рязанова, средний – с его биографией, малый – со стихами и телевизионными работами режиссера.

На протяжении всего времени проведения выставки в Новом Манеже будет работать мини-кинотеатр, в котором зрители смогут посмотреть фильмы Рязанова.