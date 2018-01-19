РИАМО – 19 янв. В подмосковных электричках усилят меры безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу - 2018, в частности, привлекут группы быстрого реагирования, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«В период проведения чемпионата мира по футболу с 14 июня по 15 июля 2018 года в пригородных электропоездах ОАО «Центральной ППК» будут усилены меры по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности», — сказал собеседник агентства.

По его словам, так, для защиты пригородных электропоездов от актов незаконного вмешательства привлечено подразделение транспортной безопасности, включающее в себя группы быстрого реагирования, специально оснащенные, мобильные, круглосуточно выполняющие свои задачи по реагированию на подготовку совершения или совершение актов незаконного вмешательства в зоне транспортной безопасности и на критических элементах транспортного средства.

Кроме этого, работники подразделения транспортной безопасности, осуществляющие все виды досмотра, проводят мероприятия по обследованию пассажиров и их вещей, багажа, ручной клади.

Также ЦППК организовала взаимодействие с МВД и ФСБ по усилению мер безопасности в период подготовки и проведения ЧМ-2018. Все пригородные электропоезда компании оборудованы сертифицированными техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, в частности, системами и средствами сигнализации, контролем доступа, досмотра, видеонаблюдения, аудио- и видеозаписи, связи, оповещения, сбора обработки, приема и передачи информации.

В пригородных электропоездах ведется оповещение пассажиров по громкой связи, расклеена наглядная агитация. На остановочных пунктах и пригородных вокзалах установлены специальные стенды и указатели, на которых публикуется информация, направленная на реализацию мер по обеспечению транспортной безопасности, заключил собеседник агентства.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках».

В Подмосковье во время мирового первенства будут функционировать футбольные базы, где расположатся сильнейшие сборные мира.