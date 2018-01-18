РИАМО - 18 янв. С начала января в Москве выпало около 23-25 миллиметров осадков, что составляет более 50% от месячной нормы января, сообщил РИАМО в четверг сотрудник Гидрометцентра России.

«Примерно 23-25 миллиметров выпало всего за январь, это больше половины нормы за месяц. Идем пока в норме», - сказал собеседник агентства.

Норма осадков в январе составляет 42 миллиметра.

Ранее синоптик сообщил, что в четверг в столичном регионе ожидается облачная погода, временами снег, метель. В столице может выпасть до 17% от нормы осадков для января.