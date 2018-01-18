РИАМО - 18 янв. «Освящение купели в Серебряном Бору будет примерно в 21:30, после этого будет нарастание потока людей. Здесь задействовано восемь спасателей, с 9 часов вечера будет подключено пять волонтеров. Также здесь дежурят городские службы: скорая помощь, полиция, представители управ, то есть большое количество людей», - сказал начальник поисково-спасательной службы «Серебряный Бор» Ярослав Черногоров.

Некоторые собравшиеся уже начали окунаться в купели.

«Перед тем, как окунуться в воду, я чувствовала большое волнение, но после было ощущение эйфории, счастья и заряда сил. Сейчас чувствую себя гораздо лучше, чем до того, как окунулась в купель», - поделилась своими ощущениями Анна Новикова.

Другая участница крещенских купаний, Екатерина, рассказала, что она как верующий человек решила окунуться в прорубь для того, чтобы очистить свои грехи.

«Окунаюсь в проруби и купели на крещение с 16 лет, сейчас мне 21. После того, как окунулась, чувствую тепло по всему телу и прилив энергии и сил», — отметила она.

Как отметил ранее сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ), спасатели ожидают, что в крещенских купаниях в Москве примет участие порядка 120 тысяч человек.

Православные празднуют Крещение 19 января в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. В крещенский сочельник – в ночь с 18 на 19 января – и в сам праздничный день во всех православных храмах после божественной литургии совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Самая главная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях.