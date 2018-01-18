РИАМО - 18 янв. В Москве заявителям акции от сторонников оппозиции предложили на выбор три площадки для проведения митинга и шествия 28 января, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Ранее власти Москвы получили заявку от сторонников оппозиционера Алексея Навального о проведении шествия и митинга в Москве 28 января. Согласно заявлению шествие планировалось провести от площади Тверской Заставы по проезжей части улиц 1-я Тверская Ямская и Охотный Ряд. Митинг планировали провести по адресу: улица Охотный ряд, дом 2.

«Поступила заявка от группы лиц с просьбой проведения акции, и мы им предложили три варианта: первый - проведение только митинга в парке «Сокольники», второе - проведение митинга и шествия в (районе - ред.) Люблино и третий вариант - проведение шествия по улице Маршала Бирюзова до станции «Щукинская» и митинга на улице Маршала Василевского», - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель пресс-службы ведомства сообщил, что целью акции заявителей является забастовка избирателей.