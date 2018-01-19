РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 янв. Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Ретюнский в пятницу отчитается перед населением о проделанной работе в 2017 году, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Ретюнский проведет отчет перед населением по проделанной работе в 2017 году. Он состоится 19 января, начало в 19:00», - говорится в сообщении.

Отчет пройдет по адресу: Люберцы, проспект Гагарина, дом №19, здание культурно-просветительского центра.

В материале добавляется, что 20 января в 11:00 состоится Единый день отчета участковых уполномоченных полиции МУ МВД России «Люберецкое» перед жителями. Отчеты пройдут в восьми учреждениях, расположенных на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» - в Люберцах, Котельниках и Дзержинском.