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- Жители Московского региона празднуют Крещение
© РИАМО
, Николай Корешков
Православные христиане в Москве и Подмосковье празднуют один из главных «двунадесятых» праздников — Крещение Господне.
На фото: крещенские купания в Москвоском регионе
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: крещенские купания в Москвоском регионе
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: крещенские купания в Москвоском регионе
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: крещенские купания в Москвоском регионе
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: крещенские купания в Москвоском регионе
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: крещенские купания в Москвоском регионе
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: крещенские купания в Москвоском регионе
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: крещенские купания в Москвоском регионе
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: крещенские купания в Москвоском регионе
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: крещенские купания в Москвоском регионе
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: крещенские купания в Москвоском регионе
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: крещенские купания в Москвоском регионе
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: крещенские купания в Москвоском регионе
Более 10 тонн артезианской воды осветили для прихожан храма Смоленской иконы Божьей Матери в Ивантеевке.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: крещенские купания в Москвоском регионе
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: крещенские купания в Москвоском регионе
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: крещенские купания в Москвоском регионе
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: крещенские купания в Москвоском регионе
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: крещенские купания в Москвоском регионе
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: крещенские купания в Москвоском регионе
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: крещенские купания в Москвоском регионе
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