РИАМО - 18 янв. В подмосковном Королеве из дома, где произошел хлопок газа, эвакуировали десять человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Вечером в четверг в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о хлопке газо-воздушной смеси по адресу: Королев, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 9, квартира 191. Было установлено, что в результате, предположительно, утечки газа на кухне в квартире №191 на третьем этаже произошел хлопок газо-воздушной смеси с последующим возгоранием кухонной мебели на площади один квадратный метр, которое ликвидировал хозяин квартиры.

«В результате хлопка выбиты стекла в кухонном окне, несущие конструкции не пострадали. С третьего этажа пожарными подразделениями по лестничным маршам были эвакуированы 10 человек», — говорится в сообщении.

Сотрудники газовой службы отключили эту квартиру от газоснабжения. Хозяина квартиры доставили в больницу с ожогами лица и рук.

Привлекаемые силы и средства: шесть единиц техники, 19 человек, в том числе от МЧС: три единицы техники, 11 человек.