РИАМО - 18 янв. Флаг и герб Рузского городского округа будут официально представлены 1 февраля в ходе выступления главы округа Максима Тарханова с отчетом о работе администрации округа в 2017 году, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Герб округа был утвержден минувшей осенью на заседании совета депутатов, 1 февраля он будет официально представлен. Депутаты поддержали наш исторический герб, который был пожалован указом императрицы Екатерины Второй 20 декабря 1781 года – четыре меча на красном фоне. Все эти годы он был гербом города Руза», - рассказал Тарханов.

Как пояснил заместитель главы администрации Олег Лобанов, в фойе центра игровых видов спорта, где пройдет выступление с отчетом главы Рузского округа, также будет развернута фотовыставка «Рузский округ – территория развития», где будут представлены фрагменты наиболее важных событий ушедшего года.

Выступление главы Рузского городского округа состоится в Центре игровых видов спорта №1 Рузы. Ожидается, что мероприятие посетят до тысячи человек.