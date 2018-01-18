РИАМО - 18 янв. Седьмой квартал крупного жилого комплекса, строящегося в деревне Рассказовка новой Москвы, подключен к электросетям, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Для электроснабжения девяти многоэтажных корпусов возвели четыре подстанции, в которых установлено по два мощных силовых трансформатора. Подстанции оснащены автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии, современными системами телемеханики», - сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, для технологического присоединения к сетям построено 15,7 километра кабельной линии. Ранее энергетики электрифицировали пятый и шестой кварталы ЖК в Рассказовке.

По словам Жидкина, проекты в сфере энергетики, водоснабжения и водоотведения реализуются во многом благодаря инвестициям. Так, МОЭСК в рамках целевой программы на 2017-2018 годы планирует завершить замену неизолированного провода на самонесущий изолированный и реконструировать в этом году 340 километров распределительных сетей в ТиНАО.