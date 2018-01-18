РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 янв. Медики оценивают состояние хозяина квартиры в Королеве, где произошел хлопок газа, как стабильное, у мужчины ожог лица и рук, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Хлопок произошел в четверг вечером на кухне в квартире дома №9 на улице 50 лет ВЛКСМ.

«Пострадавший доставлен в приемное отделение. В данный момент он находится в хирургическом отделении, состояние у него стабильное», – сказал представитель больницы.

Из-за хлопка была повреждена мебель и целостность оконного проема. Спасатели быстро ликвидировали возгорание, никакой угрозы для жителей дома в настоящий момент нет.