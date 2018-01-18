РИАМО - 18 янв. Госадмтехнадзор Подмосковья добился приведения в порядок 1140 объектов в Долгопрудном и Лобне по итогам 2017 года, сообщила глава надзорного органа Татьяна Витушева.

«В 2017 году на территории городских округов Долгопрудный и Лобня инспекторы Госадмтехнадзора добились устранения различных нарушений чистоты и порядка более чем на 1140 различных объектах», - сообщила Витушева.

Помимо ежедневной надзорной деятельности, инспекторам удалось решить ряд действительно проблемных вопросов в разных сферах благоустройства, отметила она.

По ее словам, в двух городских округах в этом году ликвидировано более 400 кубометров мусорных скоплений, а также места постоянного образования навалов мусора. В указанных инспекторами местах, установлены камеры видеонаблюдения, после чего сброс мусора прекратился. На проезде Строителей, в городском округе Долгопрудный удалось добиться установки шлагбаума и видеонаблюдения, чем удалось прекратить сброс мусора в самом проблемном месте.

Благодаря работе инспекторов в Долгопрудном и Лобне в 2017 году приведены в порядок 85 детские площадки, три старых площадки демонтировано для дальнейшей установки новых и современных. В результате проведенных рейдов было демонтировано более 110 жестких подвесов, а также осуществлен контроль за благоустройством 42 дворов, подчеркнула глава ведомства.

«В связи с появлением программы «Народный инспектор», активными жителями городского округа, в территориальный отдел было направлено более 200 обращений по факту размещения транспортных средств на участках с зелеными насаждениями. Все обращения рассмотрены в установленные сроки, приняты меры административного воздействия», - заключила Витушева.