РИАМО - 18 янв. Столичные следователи установили и задержали третью соучастницу попытки продажи 13-летней девочки за 1,5 миллиона рублей в Москве, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По версии следствия, две уроженки Челябинска с целью заработка решили продать малолетнюю девочку 2004 года рождения третьему лицу за 1,5 миллиона рублей с целью сексуальной эксплуатации. Женщин задержали сотрудники полиции при передаче им денег в одном из ресторанов Москвы.
Женщину арестовали, она признала вину. Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, продолжаются.
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