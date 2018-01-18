РИАМО - 18 янв. Столичные следователи установили и задержали третью соучастницу попытки продажи 13-летней девочки за 1,5 миллиона рублей в Москве, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, две уроженки Челябинска с целью заработка решили продать малолетнюю девочку 2004 года рождения третьему лицу за 1,5 миллиона рублей с целью сексуальной эксплуатации. Женщин задержали сотрудники полиции при передаче им денег в одном из ресторанов Москвы.

«В рамках расследования уголовного дела установлен еще один посредник – женщина 1983 года рождения, находившаяся в преступном сговоре с ранее задержанными злоумышленницами и осуществлявшая поиск так называемого «покупателя» для малолетней девочки», - говорится в сообщении.

Женщину арестовали, она признала вину. Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, продолжаются.

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