РИАМО - 18 янв. В Москве с 17 января выпало более девяти миллиметров осадков, что составляет 21% от месячной нормы, сообщил РИАМО в четверг сотрудник Гидрометцентра России.

«За 12 часов 18 января выпало пять миллиметров, четыре миллиметра было ночью. Вчера, 17 января, в Москве выпало днем 0,3 миллиметра», - сказал собеседник агентства.

Норма осадков в январе составляет 42 миллиметра.

Ранее синоптик сообщил, что в четверг в столичном регионе ожидается облачная погода, временами снег, метель. В столице может выпасть до 17% от нормы осадков для января.

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