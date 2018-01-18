РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 янв. В подмосковных Люберцах в связи со снегопадами сформировали 55 бригад, которые ежедневно буду чистить крыши домов от снега и наледи, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Для расчистки кровель от снега и наледи в городском округе Люберцы сформировано 55 бригад численностью 175 сотрудников», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что работа проводится ежедневно в плановом порядке, а также по результатам утреннего обхода жилищного фонда и по обращениям жителей.

«Если уборка кровель проводится ненадлежащим образом, просим сигнализировать в управляющие организации или управление ЖКХ по телефонам: 8(495)518-91-45 и 8(498)720-16-25», – добавил Ружицкий.