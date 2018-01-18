РИАМО – 18 янв. Врач-хирург, кандидат медицинских наук, бывший сотрудник скорой помощи Герман Пятов считает, что водители обязаны выучить и знать способы по оказанию первой помощи пострадавшему.

В России могут изменить экзаменационные билеты для водителей. Такие предложения направили в ГИБДД. Речь идет о вопросах по оказанию первой помощи, в ответах на которые ранее были обнаружены ошибки. Изменения предложены к ответам о непрямом массаже сердца, а также об оказании помощи при открытом переломе конечности, также будет рекомендовано не извлекать пострадавшего водителя из машины самостоятельно до приезда специалистов, тем более если у него не прощупывается пульс.

«Люди, которые не знают, как оказывать первую медицинскую помощь, конечно, не должны извлекать пострадавшего, они могут ему навредить. У человека могут быть переломы, и смещение вызовет травму сосудов, нервов и так далее. С другой стороны, пострадавшему требуется помощь, скорая помощь придет нескоро, а ближайший медпункт в десятках километров, и что делать? Я считаю, в билетах должны быть прописаны простые и понятные способы по оказанию помощи. И, водитель, конечно, обязан их выучить и знать», - сказал Пятов в эфире Радио «Комсомольская правда».

При этом он также подчеркнул, что действовать все-таки надо, исходя из конкретной ситуации, но иметь представления об алгоритме действий водители должны.

Как утверждают специалисты, около четверти пострадавших в авариях, которые умерли до прибытия медиков, имели шанс на выживание при оказании первой помощи.