РИАМО - 19 янв. Власти Москвы согласовали шествие в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, марш пройдет от Тверского бульвара до улицы Пречистенка 19 января.

Марш пройдет 19 января с 19:30 до 21:30 по Тверскому, Никитскому, Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенка. Заявленное количество участников - до 500 человек. Организаторы мероприятия хотят почтить память погибших, а также обратить внимание на недопустимость распространения в обществе ксенофобских настроений и нетерпимости к любым группам граждан.

Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были убиты неонацистами 19 января 2009 года в центре столицы. Одного из лидеров группировки, причастной к этому убийству, приговорили к пожизненному заключению.