РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 янв. В квартире дома №9 на улице 50 лет ВЛКСМ в подмосковном Королеве произошел хлопок газа, пострадал хозяин квартиры, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник управления территориальной безопасности администрации города Александр Потатуев.

Хлопок произошел в квартире на кухне.

«Из-за хлопка была повреждена тумбочка у плиты и нарушена целостность оконного проема. Угрозы распространения огня нет, газ перекрыт, эвакуации не требуется», – сказал Потатуев.

Пострадавший хозяин квартиры доставлен в больницу с ожогами лица и рук.