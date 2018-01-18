РИАМО – 18 янв. Правительство РФ приняло решение создать опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, сообщает в четверг Газета.ru.

«В рамках проводимой работы по совершенствованию системы казначейского и банковского сопровождения государственных контрактов правительством России принято решение о создании опорного банка для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам», - говорится в сообщении на сайте Минфина России.

Банк будет иметь разветвленную сеть отделений. В ближайшее время будут завершены необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность России