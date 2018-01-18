РИАМО - 18 янв. С 22 января сервис каршеринга «Делимобиль» предложит клиентам новую тарифную сетку, которая будет более простой и понятной для пользователей, также будет снижена или полностью отменена ответственность водителя при повреждении транспортного средства в зависимости от выбранного тарифа, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как уточняется в материале, во всех регионах России будут действовать единые тарифы. В тарифе «Базовый» стоимость минуты аренды составит семь рублей, а лимит ответственности при повреждении автомобиля не превысит 25 тысяч рублей. На смену тарифу «Все включено» вводится тариф «Сказка», в котором стоимость минуты аренды составит восемь рублей, а взыскание с водителя за повреждение автомобиля будет полностью отменено. Административные штрафы за нарушения правил аренды автомобиля, а также исключения, при которых ограничение взыскания не применяется, сохраняются.

«Теперь «Делимобиль» – не только по названию, но и на деле народный автомобиль. Мы активно развиваемся и практически каждый месяц открываем сервис в новом регионе. Стараемся сделать сервис доступным и выгодным для всех. Пришло время стандартизировать наши тарифы, чтобы любой пользователь мог сесть за руль делимобиля и, независимо от региона, заплатить одинаковую цену», - сообщил генеральный директор сервиса Леонид Сысоев.

На сегодняшний день «Делимобиль» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Нижнем Новгороде. В планах компании на 2018 год запуск работы сервиса в российских городах-миллионниках.

Для того, чтобы сделать каршеринг еще более доступным, «Делимобиль» не только снизил стоимость аренды, но и привел региональные тарифы к единому уровню. Использование более эффективных страховых продуктов в совокупности с контролем стиля вождения позволили значительно снизить лимит ответственности водителей. Все это призвано сделать использование сервиса еще более простым и понятным для пользователей.