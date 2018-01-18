РИАМО - 18 янв. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области выявил нарушения во время плановой проверки строительства жилого дома № 2-3, который возводится в деревне Гальчино городского округа Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Квартал Гальчино». Площадь дома составит 8626 квадратных метров. Новостройка рассчитана на 116 квартир, площадь которых составит 5848 «квадратов».

«Инспекторами Главгосстройнадзора зафиксированы нарушения по содержанию строительной площадки и в части ведения исполнительной документации. После указания на нарушения, участники строительства оперативно приступили к устранению нарушений. Все недочеты были устранены в ходе проверки», - отметил глава ведомства Руслан Тагиев.

Планируемый срок завершения работ – четвертый квартал 2019 года. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фундамента.