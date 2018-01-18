РИАМО - 18 янв. Тематическая экскурсия по Покровско-Васильевскому монастырю и старинным промышленным предприятиям Павловского Посада пройдет в Подмосковье 27 января в рамках проекта «Промпоезд», который знакомит путешественников с многообразием промышленной архитектуры Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Пассажиры «Промпоезда» увидят знаменитую платочную мануфактуру, бывшую фабрику Куделина, дом владельца шелкоткацкой фабрики в Больших Дворах – Баранова, французскую достопримечательность «на Париже», фабричные здания бывшего «Русско-французского анонимного акционерного общества», - говорится в сообщении.

Также туристы посетят легендарную фабрику купцов Барановых, где изготавливались шелковые платки и ткани, познакомятся с территорией производства противопожарного оборудования «Берег», увидят основные цеха, а также экспозиции историко-художественного музея.

Помимо этого, пассажиры «Промпоезда» во время мастер-класса смогут научиться мастерству плетения.

«Кульминация путешествия – посещение праздника «Русский холодец», который стал настоящим туристическим брендом Подмосковья. Главный герой праздника – холодец – предстанет во всевозможных формах и видах», - подчеркивается в материале.

Как отметила министр культуры Московской области Оксана Косарева, стартовавший осенью 2017 года проект «Промпоезд» уже стал достаточно популярным у гостей региона.

«Многим интересны туристическая, научная и социальная составляющие, которые синтезирует этот проект. А предстоящее путешествие интересно вдвойне: помимо старинных мануфактур Павловского Посада, гости станут свидетелями праздника «Русский холодец» с традиционными в зимний период обычаями, обрядами, забавами, интересными конкурсами и анимационными программами», - уточнила министр.

По словам Косаревой, помимо «Промпоезда», министерство культуры Московской области совместно с Центральной пригородной пассажирской компанией реализует еще два проекта – «Усадебный экспресс» и «Экоэлектричка». Участниками этих проектов уже стали около 3 тысяч человек.

«Забронировать билет в тур «Промпоезда» можно по почте manortravel@mail.ru или на сайте http://usadboved.ru», - поясняется в сообщении.

Инициаторами проекта «Промпоезд» выступили автор блога «Летопись русской усадьбы» Вадим Разумов, проект о промышленном наследии МосПромАрт и ООО «Центральная пригородная пассажирская компания» осуществляется при поддержке министерства культуры Московской области и портала «Путеводитель по Московской области».