РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 янв. В четверг в Подольске открылась тематическая выставка «Огнеборцы. При пожаре звонить 112. МЧС», на которой посетителям представили около 80 экспонатов, в рамках выставки школьники могут примерить современную экипировку пожарных, сообщил Подольскому информагентству директор Подольского выставочного зала Владимир Астанин.

«Около 80 экспонатов представлено на выставке «Огнеборцы. При пожаре звонить 112. МЧС» в Подольском выставочном зале. На выставке представлена история пожарного дела Подольска, Подмосковья и России, экспонаты из музея пожарной охраны Подольска: прежняя и современная экипировка и оборудование пожарных, в том числе боевая одежда пожарного, противогазы, шланги-рукава, огнетушители, теплоотражательные костюмы, дыхательные аппараты», – сказал Астанин.

По его словам, эту выставку планируют повторять раз в три года.

«Цель выставки – не только раскрыть тему пожарной безопасности, но и показать, насколько трудна профессия пожарных и спасателей, сколько требуется им мужества и отваги для принятия правильных решений. Школьники делают для себя открытие новой профессии и могут примерить современную экипировку огнеборцев: куртку, сапоги, шлем, противогаз», – отметил Астанин.

Он добавил, что в Подольском выставочном зале проходят около 50 выставок в год. Но самыми интересными для посетителей являются тематические выставки.

По данным Подольского информагентства, выставка «Огнеборцы. При пожаре звонить 112. МЧС» будет работать до 11 марта включительно.