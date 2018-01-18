РИАМО - 18 янв. Арбитражный суд Москвы оставил в силе штраф в 300 тысяч рублей, который министерство экологии и природопользования Московской области наложило на ООО «Пирочи», добывавшее песок на землях сельхозназначения в Коломенском округе в нарушении условий лицензии, говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии региона.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, за добычу песка на землях сельхозназначения, не организовав их перевод в категорию «земли промышленности», как того требуют условия лицензии, ООО было оштрафовано на 300 тысяч рублей и получило предписание организовать перевод земель.

«Нарушители не согласились с наказанием и подали заявление в арбитражный суд, однако судья подтвердил правоту Минэкологии», - говорится в сообщении.

По словам Когана, в настоящее время ведомство ведет масштабные проверки недропользователей, чтобы установить, соблюдаются ли лицензионные условия. К административной ответственности за аналогичные нарушения уже привлечены ООО «Баррель», ООО «Алмаз», ООО «СКХ» и ООО «Славино».

Кроме того, глава ведомства подчеркнул, что, если нарушения не будут устранены, это может привести к приостановке деятельности недродобытчиков.