РИАМО - 18 янв. Депутаты Московской областной думы занимаются разработкой ряда новых законопроектов, в частности, речь идет о проектах законов в сфере благоустройства и защиты объектов культурного наследия, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, накануне в Коломне состоялся форум малых городов с участием президента Российской Федерации Владимира Путина. На форуме поднимались актуальные для Московской области темы в сфере благоустройства и культуры.

«В настоящее время в думе прорабатываются изменения в закон «О благоустройстве». Изменения, в частности, установят требования к автомобильным стоянкам, скорректируют требования к ограждениям и фасадам зданий в местах общественного притяжения», - сказал Брынцалов.

По его словам, на форуме Подмосковье было названо одним из ведущих регионов в сфере благоустройства городской среды.

«Действительно, в этой сфере в области было сделано немало. В частности, в 2017 году регионе стартовала программа по капитальному ремонту подъездов, на реализацию которой были заложены средства из бюджета. В этом году планируется отремонтировать более 30 тысяч подъездов. На эти цели будет выделено порядка 2,4 миллиарда рублей. Опыт Московской области лег в основу разработки программ по благоустройству на федеральном уровне», - уточнил Брынцалов.

Он также отметил, что президент подчеркнул, что развитие малых городов зависит от эффективности местной власти.

«Этот подход является ключевым в Московской области. Так, в конце 2017 года Мособлдумой был принят закон о создании специальных комиссий в муниципалитетах, которые будут контролировать вопросы местного значения. Это состояние дорог, уборка территории, выброс мусора, парковки на газонах и прочее», - добавил Брынцалов.

Кроме того, спикер Мособлдумы подчеркнул, что президент в рамках форума также отметил, что населенные пункты, где живет до 50 тысяч человек, подключат к программе «земский доктор», чтобы привлечь фельдшеров и врачей.

«Данная программа уже успешно реализуется в Подмосковье. Для врачей предусмотрена муниципальная поддержка, для врачебных кадров выделяются квартиры. Максимально создаются условия по условиям работы. Помимо этого, в регионе действует программа социальной ипотеки. Данная программа уже была расширена на средний медперсонал, на фельдшерский персонал скорой помощи. И в регионе обсуждается возможность распространения этой программы и на средний медперсонал в сельской местности», - сказал Брынцалов.

В том числе в ходе форума отдельно обсуждался вопрос строительства в исторических поселениях, было отмечено, что в России ведется работа по определению границ исторических поселений и ограничений на застройку в них.

«В Мособлдуме в настоящее время ведется работа над законопроектом об объектах культурного наследия в Московской области, который был принят во втором чтении в октябре прошлого года. Действующие законодательство значительно устарело и многие положения закона попросту не работали. В связи с этим и было принято решение разработать новый закон. Одним из нововведений станет то, что в документе появится понятие «Защитные зоны объектов культурного наследия». В этих зонах будет запрещено капитальное строительство или реконструкция», - пояснил председатель регионального парламента.

По его словам, в конце января Мособлдума проведет большой круглый стол с участием областных Главархитектуры, Главного управления культурного наследия, на котором будет обсуждаться данный законопроект. В частности, будут озвучены сложности, с которыми по факту сталкиваются органы исполнительной власти в муниципалитетах. После всех учтенных замечаний документ будет вынесен в окончательном чтении на заседании Мособлдумы.

«Отдельно хотел бы отметить, что инициатива Московской области о новом формате туристического маршрута «Золотое кольцо России» нашла поддержку у федеральных органов власти. На форуме было объявлено, что каждый год в «Золотое кольцо России» будет входить один населенный пункт – в числе претендентов наша Коломна. Конечно, все города достойны, но надеюсь на победу нашего подмосковного города. Решение будет принято уже в марте-апреле», - заключил Брынцалов.