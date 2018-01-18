РИАМО - 18 янв. В аэропортах Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» вечером в четверг задержали и отменили 37 рейсов, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» задержаны четыре рейса, еще два отменили. В «Домодедове» девять рейсов задержали, еще 13 отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержали девять рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

Ранее синоптик Гидрометцентра России сообщил, что около половины от месячной нормы осадков выпало в Москве и Подмосковье за сутки. В четверг в столичном регионе идет снег, временами начинается метель. В столице может выпасть до 17% от нормы осадков для января.