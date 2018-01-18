РИАМО - 18 янв. Главгосстройнадзор Московской области проводит завершающую проверку перед вводом в эксплуатацию складской базы в Ленинском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Объект возведен за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ЗАО «МАРКОН».

«Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводит проверку по извещению об окончании строительства складской базы, расположенной в сельском поселении Молоковское Ленинского района», - говорится в сообщении.

Как отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев, после проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

«Складская база включает в себя два неотапливаемых складских здания №1 и №2 и административно-бытовой корпус. Общая площадь объекта составляет 3295 квадратных метров», - отметил Тагиев.