РИАМО - 18 янв. Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве направило в Бабушкинский районный суд уголовное дело по факту сбыта на территории столицы анаболических стероидов, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

«Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по факту сбыта сильнодействующих веществ – анаболических стероидов на территории столицы», - сообщил начальник управления связей со СМИ столичного главка МВД Юрий Титов.

В ходе расследования установили, что обвиняемый незаконно приобретал данные препараты с целью их дальнейшей реализации. В феврале 2017 года злоумышленник сбыл 25 флаконов сильнодействующего вещества – станозолола массой более 10 граммов, что подтверждено проведенным исследованием, после чего был задержан сотрудниками полиции.

В ходе обследования автомобиля задержанного и обыска, проведенного по месту его проживания, были обнаружены и изъяты четыре вида сильнодействующих веществ – анаболических стероидов массой 9 граммов каждое.

Кроме того, установлено, что фигурант незаконно сбыл 1,3 тысячи таблеток сильнодействующего вещества – станозолола общей массой более 19 граммов.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», соединенные в одно производство. Уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.