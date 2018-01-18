РИАМО - 18 янв. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию строительства торгового комплекса на улице Генерала Белова в столичном районе Орехово-Борисово Северное на юге Москвы, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

«В торговом комплексе предусмотрены супермаркет, непродовольственные магазины, предприятия быстрого обслуживания с обеденными залами и кафе», - сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он отметил, что торговые центры в шаговой доступности – это всегда большое преимущество для жителей. Благодаря подобным торговым комплексам совершить все необходимые покупки можно не только в пределах своего района, но и даже квартала, буквально рядом с домом.

На первых и вторых этаж ТЦ разместятся магазины непродовольственных товаров. В составе каждого магазина предусмотрено подсобное помещение для хранения товаров и помещение персонала. На третьем этаже появится кафе на 112 посадочных мест, а на подземном этаже запроектирован супермаркет.

Дополнительно в составе центра разместятся комната матери и ребенка, административные и санитарно-бытовые помещения и помещение охраны. Также будет произведена полная внутренняя отделка общественных зон и служебных помещений торгового комплекса.

Кроме того, в рамках благоустройства территории предусмотрено устройство проездов, тротуаров, а также открытых плоскостных автостоянок. Также предусмотрена разбивка газонов, высадка зеленых насаждений и установка малых архитектурных форм.