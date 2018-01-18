РИАМО - 18 янв. Работу реабилитационной службы столицы планируется вывести на новый уровень, сейчас в городе реализуется соответствующий проект, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В четверг мэр столицы Сергей Собянин осмотрел центр медицинской реабилитации университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ имени И.М. Сеченова.

«В настоящее время правительство Москвы реализует проект модернизации реабилитационной службы, в рамках которой создается единая система маршрутизации больных, открываются дополнительные койки, предусмотрены закупки дополнительного оборудования. В итоге мы планируем вывести работу реабилитационной службы на новый качественный уровень», - сказал Собянин.

Он добавил, что за последние годы московские врачи овладели десятками современных методов лечения серьезных заболеваний. Значительно снизилась больничная смертность от инфарктов, инсультов, различных травм. По словам мэра, соответственно растет потребность в медицинской реабилитации, которая позволяет свести к минимуму последствия перенесенных заболеваний.

Собянин отметил, что хорошее подспорье в работе по модернизации реабилитационной службы – создание новых реабилитационных центров в федеральных клиниках, и привел в пример центр в Первом медицинском университете.

«Кроме того, по сравнению с прошлым годом правительство Москвы в два раза увеличило число бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение, которое является одним из эффективных видов реабилитации. А если сравнивать с 2009 годом, то количество бесплатных путевок выросло в четыре раза. В 2018 году пройти курс санаторно-курортного лечения смогут 245 тысяч ветеранов, инвалидов и пенсионеров», - заключил Собянин.

Университетская клиническая больница №2 является крупным современным многопрофильным стационаром на 780 коек, функционирующим в составе Первого МГМУ имени Сеченова. Центр медицинской реабилитации здесь был открыт в 2016 году.