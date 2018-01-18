РИАМО - 18 янв. Бывший председатель правления и акционер одного из банков Москвы, обвиняемый в мошенничестве на 500 миллионов рублей, задержан правоохранительными органами княжества Монако, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

Как уточняется в материале, ранее он был объявлен в международный розыск.

«В настоящее время местонахождение фигуранта установлено, он задержан правоохранительными органами Монако, решается вопрос об его экстрадиции на территорию России», - говорится в сообщении.

Задержанный банкир причастен к организации схемы хищения не менее 500 миллионов рублей под видом фиктивных сделок с брокерской фирмой. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ, речь идет бывшем председателе правления «Инвестторгбанка» Владимире Гудкове.