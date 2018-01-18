РИАМО - 18 янв. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова назвала инцидент с насилием трехлетней девочки ее отчимом вопиющим случаем и сказала, что мужчина должен ответить по всей строгости закона, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Ранее следственный отдел по Балашихе ГСУ СКР по Подмосковью возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью трехлетней падчерицы. 15 января 2018 года в ЦРБ городского округа поступила трехлетняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота и ушибом грудной клетки. Со слов отчима, ребенок упал с кровати и ударился о стул.

«Вопиющий случай. В очередной раз сердце разрывается от жестокости, которое было проявлено по отношению к ребенку. Сейчас состояние девочки – крайне тяжелое. Сожитель матери взят под стражу. Женщине также предъявлено обвинение по статьям 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего – ред.) и 125 (оставление в опасности – ред.) УК РФ. Идет следствие», — сказала Мишонова.

Она добавила, что, если факт сексуального насилия над ребенком подтвердится, мужчина должен ответить по всей строгости закона.

«Педофилия должна наказываться лишением свободы пожизненно!» — заключила детский омбудсмен.

Отчим девочки подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней).