РИАМО - 18 янв. Мэр столицы Сергей Собянин в четверг вручил награды Москвы 20 сотрудникам Высшей школы экономики за многолетнюю плодотворную деятельность на благо города, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

«За многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и его жителей награждена: знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» 40 лет Кузнецова Татьяна Евгеньевна, директор центра по научно-технической, инновационной и информационной политике Института статистических исследований и экономики знаний», — говорится в сообщении.

Тем же знаком Собянин наградил профессора кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий Школы бизнес-информатики факультета бизнеса и менеджмента Светлану Мальцеву и профессора Школы философии факультета гуманитарных наук Владимира Поруса.

Знак отличия «За безупречную службу городу Москве» 30 лет получили проректор Владимир Самойленко и профессор кафедры общего и стратегического менеджмента Школы бизнеса и делового администрирования факультета бизнеса и менеджмента Николай Филинов-Чернышев.

«Заслуги преподавателей Высшей школы экономики отмечены также почетным званием «Почетный работник образования города Москвы», почетной грамотой правительства Москвы и благодарностью мэра Москвы», — добавляется в сообщении.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) был основан в Москве 27 ноября 1992 года. В настоящее время Высшая школа экономики – это четыре кампуса (в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми), порядка 7 тысяч преподавателей и исследователей, 65 тысяч выпускников основных программ высшего образования, более 35 тысяч студентов и аспирантов.

В частности, в рейтинге лучших школ Москвы по итогам 2016-2017 учебного года лицей НИУ ВШЭ занял первое место.