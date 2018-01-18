РИАМО - 18 янв. Пять новых современных автозаправочных комплексов появятся в Пушкине, Долгопрудном, Подольске и Одинцовском районе Подмосковья, к 2027 году ожидаемые налоговые поступления от реализации проектов в бюджет составят более 92 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Минмособлимущество оформляет передачу в аренду пяти земельных участков областной собственности общей площадью 1,6 гектара одной из крупнейших нефтяных компаний «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» для реализации инвестиционного проекта по строительству современных автозаправочных комплексов с широким спектром дополнительных услуг», - сообщил министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев.

«Лукойл» планирует построить комплексы АЗС, на которых автовладельцы смогут не только заправить свою машину, но и отдохнуть с семьей. Кроме того, на автозаправках будет реализована возможность стоянки большегрузных автомобилей.

Новые АЗС появятся в городе Пушкино на Акуловском шоссе вблизи противотуберкулезного диспансера, в Долгопрудном – возле надземного перехода через Лихачевский проспект вблизи Киностудийного комплекса.

В Подольске АЗС встретится автолюбителям на скоростной дороге «Южный обход Подольска». Автозаправочный комплекс будет принимать гостей возле подольского стадиона «Пламя».

В Одинцовском районе «вырастут» сразу две автозаправки – в районе деревни Супонево, перед съездом с Федеральной трассы А-107 («Московское малое кольцо») на Нахабинское шоссе, а также в Лесном городке на Можайском шоссе в районе дома 36/17 около села Дубки.

«На реализацию инвестпроекта будет потрачено более 500 миллионов рублей. К 2027 году ожидаемые налоговые поступления в бюджет составят более 92 миллионов рублей», - добавил министр.

Инвестор планирует к концу 2019 года ввести в строй все пять АЗС, которые будут полноценно работать, принимая гостей и жителей области.