РИАМО - 18 янв. Новым главным тренером женской сборной России по волейболу назначен наставник клуба «Заречье-Одинцово» Вадим Панков, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В сентябре 2008 года Панков уже возглавлял женскую сборную России, но в статусе «временно исполняющего обязанности». Тогда в Омске команда успешно выполнила свою задачу на отборочном европейском турнире к мировому «Гран При» 2009 года с показателем четыре победы – одно поражение.

«Назначение на должность главного тренера национальной сборной по волейболу – это большая ответственность и, конечно, большая честь. Московская область очень гордится, что наставник подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» выгодно отличается среди коллег своим опытом и профессионализмом», - сообщил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

По его словам, конкурентом Панкова был Ришат Гилязутдинов, главный тренер ВК «Динамо-Казань».

Под руководством Панкова женская студенческая сборная России дважды выигрывала турниры Всемирных Универсиад.

«Уверен, что он будет и дальше достойно представлять Московскую область, а также Россию, растить сильную команду и добиваться блестящих побед. Желаю Вадиму Анатольевичу успехов на новой должности», - заключил министр.