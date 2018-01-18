РИАМО - 18 янв. Столичная прокуратура проводит проверку после инцидента в одной из московских школ, где ученик пытался пронести в заведение запрещенные предметы и боеприпасы, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Ранее СМИ сообщили о том, что ученик 11-го класса московской школы №45 принес в школу перочинные ножи, охотничьи патроны, мешочек с металлическими шариками, веревку, набор отверток, флакон с бензином. Охранник на входе при обыске ручным металлодетектором нашел эти предметы и сразу вызвал полицию.

«Прокуратура Юго-Западного округа организовала проверку по факту неправомерных действий учащегося 11 класса одной из столичных гимназий, расположенных на территории округа, пытавшегося пронести в школу несколько перочинных ножей и другие опасные предметы», - говорится в сообщении.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка эффективности работы по профилактике правонарушений и оценены обстоятельства жизни и воспитания ребенка.