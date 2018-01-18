РИАМО - 18 янв. Следующая очистка дорог столицы на всю ширину запланирована на 23:00, спецтехника уже выходила на сплошное прометание улиц от снега в 11:00 и в 17:00, всего в ликвидации последствий снегопада задействовано около 10 тысяч единиц техники, сообщил журналистам в четверг руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин.

«Со вчерашнего вечера по данный момент выпало около 10 сантиметров снега. Снег будет продолжаться до утра завтрашнего дня, в общей сложности ожидается снежный покров около 15 сантиметров. В настоящий момент в уборке снега принимает участие порядка 10 тысяч тяжелой техники: снегоуборочные машины, самосвалы, тяжелая погрузочная техника и так далее», - сказал Орешкин.

Он отметил, что очистка дорог на всю ширину осуществлялась в 11:00, в 17:00, запланирована в 23:00 и дальше по мере необходимости.

Ранее синоптик Гидрометцентра России сообщил, что около половины от месячной нормы осадков выпало в Москве и Подмосковье за сутки. В четверг в столичном регионе идет снег, временами начинается метель. В столице может выпасть до 17% от нормы осадков для января.