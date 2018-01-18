РИАМО - 18 янв. Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, укравшего гирлянду с новогодней елки у центра культуры и досуга «Москворецкий» в подмосковном Воскресенске, говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.

«В подмосковном Воскресенске по имеющейся ориентировке сотрудники вневедомственной охраны узнали в прохожем мужчину, подозреваемого в краже елочной гирлянды стоимостью 52 тысячи рублей. Росгвардейцы задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - говорится в сообщении.

Задержанный 39-летний местный житель ранее был неоднократно судим за различные преступления, в том числе за кражу и разбой.

«Впоследствии мужчина дал признательные показания в том, что он срезал гирлянду с новогодней елки у Центра культуры и досуга «Москворецкий», - поясняется в материале.